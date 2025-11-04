Gae Aulenti l’aggressore della 43enne confessa | Volevo colpire un luogo simbolo del potere economico

Il presunto aggressore, identificato in Vincenzo Lanni, ha confessato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi, per compiere un gesto simbolico nel cuore del distretto smart di Milano. La donna, difatti, sarebbe stata scelta totalmente a caso dal 59enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gae Aulenti, l’aggressore della 43enne confessa: “Volevo colpire un luogo simbolo del potere economico”

Scopri altri approfondimenti

Nel 2016 è stato condannato, ma il giudice gli ha riconosciuto la semi infermità mentale. Il presunto aggressore, ex programmatore informatico, accusato del tentato omicidio della donna accoltellata stamane alla schiena in piazza Gae Aulenti a Milano e rint - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, arrestato l’aggressore: nel 2015 pugnalò due anziani a #Bergamo - X Vai su X

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: chi è la 43enne e perché è stata colpita - Una coltellata alle 9 di mattina tra i grattacieli: chi è la 43enne ferita, cosa hanno visto le telecamere, come sta dopo l’operazione e cosa ... Riporta alfemminile.com

Manager accoltellata in piazza Gae Aulenti, il movente di Vincenzo Lanni: "Licenziato 10 anni fa, voleva colpire in un simbolo del potere economico" - Si trovava in una comunità di rinserimento ma era stato allontanato per cattiva condotta ... Si legge su today.it

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: il video dell’aggressione - Le forze dell'ordine hanno reso pubblico il video dell'aggressione ai danni di A. Come scrive panorama.it