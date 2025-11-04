Gabriel a 11 anni è stato convocato in Nazionale

Un giovane talento del pongismo senigalliese, l’ultimo di una lunga serie iniziata già negli anni Cinquanta e Sessanta, quando la Spiaggia di Velluto fu una delle (poche) città guida dell’allora giovane movimento pongistico nazionale, approda in azzurro, rinverdendo una lunga tradizione, che ebbe il culmine negli anni Settanta quando il Tennistavolo Senigallia vinse due scudetti a squadre schierando esclusivamente giocatori locali. Si tratta di Gabriel Vasile, classe 2014, dunque appena 11 anni, che è stato convocato nella Nazionale Italiana per disputare, dal 6 al 9 novembre, il WTT Youth Contender, torneo giovanile previsto a Lignano Sabbiadoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

