G-Shock lancia DWN-5600 | il primo orologio mini da indossare come anello
Casio presenta DWN-5600, orologio mini G-SHOCK con funzioni avanzate e design fedele alla serie 5600. Disponibile da novembre 2025. G-Shock presenta il nuovo DWN-5600, un orologio rivoluzionario dotato di struttura antiurto, impermeabilità fino a 200 metri e funzionalità avanzate, il tutto racchiuso in una struttura di dimensioni ridotte. Guidata dalla propria missione — “Grazie al potere di rendere la meraviglia accessibile, portare nuovi livelli di gioia nella vita delle persone” — Casio continua a condividere nuovi valori per i propri segnatempo e, a testimonianza di questo impegno, ha lanciato nel dicembre 2024 il primo orologio ad anello, il CRW-001, aprendo nuove frontiere nel mondo dell’orologeria grazie a un processo di miniaturizzazione che ha mantenuto tutte le funzionalità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
