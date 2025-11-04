Furto nell’auto in sosta in via Mazzini banditi da Terni per i prossimi tre anni
Emessi dal questore di Terni, Michele Abenante, nuovi provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica: si tratta di provvedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione dei reati e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.In particolare, un Daspo della durata di due anni che è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
