Furto in chiesa forza candelabri votivi e si impossessa delle offerte | arrestato

Foggiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intrufola in chiesa, forza i candelabri votivi e si impossessa delle offerte dei fedeli. Ma il furto è finito male per un 49enne originario di Frosinone, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lucera, nel centro federiciano. L'uomo, che aveva approfittato della momentanea assenza di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

