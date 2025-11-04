Furto in chiesa forza candelabri votivi e si impossessa delle offerte | arrestato
Si intrufola in chiesa, forza i candelabri votivi e si impossessa delle offerte dei fedeli. Ma il furto è finito male per un 49enne originario di Frosinone, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lucera, nel centro federiciano. L'uomo, che aveva approfittato della momentanea assenza di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
