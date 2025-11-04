Furto in casa di notte | anziano immobilizzato nel sonno ladri in fuga col bottino
E' allarme furti anche nel piccolo comune di Aquara. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, ben tre uomini hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione di un anziano che vive solo.I tre lo hanno subito immobilizzato. E poi uno di loro lo ha condotto, sotto minaccia, in un’altra stanza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
