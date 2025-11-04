Furto in casa a Pietrastornina | anziana derubata indagini in corso
PIETRASTORNINA — Negli ultimi giorni una donna anziana è stata derubata nella sua abitazione. I ladri sono riusciti a introdursi nell’appartamento e a sottrarre 500 euro in contanti. La vittima ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.Tentato furto: ladri messi in fugaNella stessa area è stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
