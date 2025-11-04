Furto d’identità ai danni di infermiere genovese | Mi sono ritrovato un Suv da pagare

Auto acquistata a Torino con documenti falsi. La vittima: "Costretto a versare 450 euro per il bollo". L'episodio risale al settembre del 2020: l'uomo ha scoperto il raggiro dopo essere stato sollecitato da una banca.

