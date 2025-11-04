Furto di bicicletta elettrica da hotel immortalato dalle telecamere | guai in arrivo per tre giovani

BRINDISI - Come se nulla fosse si sono avvicinati alle e-bike parcheggiate a ridosso del prospetto, uno di essi è montato in sella e, sempre come se nulla fosse, come se quella bici fosse di sua proprietà, si è allontanato pedalando. É stato messo a segno in questo modo, alle ore 2 di sabato 1. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

