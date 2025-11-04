Furto con strappo durante un concerto all’Unipol Arena | 28enne arrestato
Un uomo di 28 anni, nato a Torino e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per un furto con strappo. Nello specifico si trattava di una collanina che l’uomo ha rubato durante un concerto.I fatti sono avvenuti all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Durante l’evento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
