Furto con strappo durante un concerto all’Unipol Arena | 28enne arrestato

Un uomo di 28 anni, nato a Torino e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per un furto con strappo. Nello specifico si trattava di una collanina che l’uomo ha rubato durante un concerto.I fatti sono avvenuti allUnipol Arena di Casalecchio di Reno. Durante l’evento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

