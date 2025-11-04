Furti in casa raffica di segnalazioni | lo scorso anno 3.600 denunce quasi dieci al giorno

Torna l’ora solare, tornano i furti in abitazione. Un’equazione che si ripresenta puntuale, ogni anno. Da qualche settimana, non si contano le segnalazioni in ogni zona della provincia: dalla città alla valli fino alla pianura, nessuno può dirsi completamente immune all’azione dei topi d’appartamento. Il fenomeno non è semplice da inquadrare, ma nel 2024 sono 3.580 le denunce arrivate alle forze dell’ordine in provincia di Bergamo, secondo i dati del Viminale riportati nell’annuale classifica del Sole 24 Ore sull’Indice di Criminalità in Italia. Il numero, riferito al 2024, è in netta crescita rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Furti in casa, raffica di segnalazioni: lo scorso anno 3.600 denunce, quasi dieci al giorno

