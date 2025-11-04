Furti in casa allarme Como | la provincia lariana al secondo posto in Italia

Il Sole 24 Ore ha pubblicato anche quest’anno l’Indice della criminalità, la grande indagine che fotografa i reati denunciati in tutte le province italiane, rapportandoli alla popolazione residente.Al vertice della classifica 2025 (basata sui dati 2024 del Ministero dell’Interno) troviamo Milano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

News recenti che potrebbero piacerti

Segnalazione social incastra l'auto dei furti: presi due albanesi per 13 colpi in casa (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Ceccano, furto in casa mentre guarda la partita Napoli-Como. In un’altra abitazione rubate due pistole - Domenica sera, sono state rubate due pistole, denunciate alle autorità, all’interno di una casa situata in contrada Vigne Vecchie, lungo via per ... Segnala ilmessaggero.it

Furti nelle case, due arresti: 5 colpi (su 13) nel Comasco - Poi Turate, Cadorago e Lurate Caccivio L’indagine era partita da un furto in una casa di Inverigo, la cui segnalazione era poi finita – come ... Riporta laprovinciadicomo.it

Raffica di furti in casa con metodi organizzati tra Varese, Como e Monza Brianza: due arresti a Milano - Due cittadini albanesi arrestati a Milano per una serie di furti in abitazione tra Varese, Como e Monza Brianza, commessi nei mesi di febbraio e marzo 2025. Lo riporta virgilio.it