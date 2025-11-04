Furti in casa allarme Como | la provincia lariana al secondo posto in Italia

Il Sole 24 Ore ha pubblicato anche quest’anno l’Indice della criminalità, la grande indagine che fotografa i reati denunciati in tutte le province italiane, rapportandoli alla popolazione residente.Al vertice della classifica 2025 (basata sui dati 2024 del Ministero dell’Interno) troviamo Milano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

furti casa allarme comoCeccano, furto in casa mentre guarda la partita Napoli-Como. In un’altra abitazione rubate due pistole - Domenica sera, sono state rubate due pistole, denunciate alle autorità, all’interno di una casa situata in contrada Vigne Vecchie, lungo via per ... Segnala ilmessaggero.it

furti casa allarme comoFurti nelle case, due arresti: 5 colpi (su 13) nel Comasco - Poi Turate, Cadorago e Lurate Caccivio L’indagine era partita da un furto in una casa di Inverigo, la cui segnalazione era poi finita – come ... Riporta laprovinciadicomo.it

Raffica di furti in casa con metodi organizzati tra Varese, Como e Monza Brianza: due arresti a Milano - Due cittadini albanesi arrestati a Milano per una serie di furti in abitazione tra Varese, Como e Monza Brianza, commessi nei mesi di febbraio e marzo 2025. Lo riporta virgilio.it

