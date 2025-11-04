Furti e rapine nella zona della stazione indagini della polizia ferroviaria | due arresti

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ferroviaria di Catania e di Palermo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catania nei confronti di due cittadini extracomunitari, già detenuti per altra causa, di 31 e 29 anni, accusati di avere commesso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Furti e rapine alla Stazione, due arresti - Per una serie di furti nelle aree limitrofe alla locale stazione centrale e per una rapina all'interno della stazione ... Scrive grandangoloagrigento.it

Catania, rapina a un viaggiatore e furti alla stazione: due arresti - CATANIA – La Polizia Ferroviaria di Catania e Palermo ha arrestato due extracomunitari per una rapina all’interno della stazione di Catania. Come scrive livesicilia.it

Catania, 2 arresti per furti e rapina alla stazione centrale - I due sono accusati di furti e rapina nella zona della stazione centrale. Lo riporta ragusah24.it

Cerca Video su questo argomento: Furti Rapine Zona Stazione