Furti e rapine nella zona della stazione indagini della polizia ferroviaria | due arresti

La polizia ferroviaria di Catania e di Palermo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catania nei confronti di due cittadini extracomunitari, già detenuti per altra causa, di 31 e 29 anni, accusati di avere commesso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

