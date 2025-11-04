Furia Donnarumma ha perso la testa | insulti pesanti
Incredibile quanto accaduto in Premier League: Donnarumma furioso, protagonista assoluto, si scaglia contro l’arbitro. Che Gigio Donnarumma sia un portiere dal talento straordinario non è certo una novità. Lo sanno bene i tifosi italiani, che lo hanno visto crescere con la maglia del Milan e della Nazionale fino a diventare il numero uno indiscusso tra i pali. Dopo l’esperienza parigina al PSG, infatti, l’estremo difensore campano ha scelto di rilanciarsi in Premier League, accettando la corte del Manchester City di Pep Guardiola. Una nuova sfida, un campionato più fisico, più rapido, dove ogni errore viene amplificato e ogni gesto tecnico pesa come un macigno. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
