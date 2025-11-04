Fuori la verità arriva a Napoli | incontro con Amendola e Minnella

Sbircialanotizia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al The Space Cinema Napoli arriva una serata da non perdere: giovedì 6 novembre, alle 20:45, Claudio Amendola e il regista Davide Minnella incontrano il pubblico prima della proiezione di Fuori la Verità, che vede nel cast Claudia Gerini, Claudia Pandolfi e Leo Gassmann. Un nuovo appuntamento della rassegna dedicata al cinema italiano. Evento speciale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

fuori la verit224 arriva a napoli incontro con amendola e minnella

© Sbircialanotizia.it - Fuori la verità arriva a Napoli: incontro con Amendola e Minnella

News recenti che potrebbero piacerti

Artem Tkachuk, l'attore di “Mare Fuori” denunciato per aggressione in un ospedale a Napoli - L’attore ucraino, noto per il ruolo di Pino nella popolare serie, è stato denunciato dopo un episodio violento nel pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fuori Verit224 Arriva Napoli