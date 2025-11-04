Fuori la verità arriva a Napoli | incontro con Amendola e Minnella
Al The Space Cinema Napoli arriva una serata da non perdere: giovedì 6 novembre, alle 20:45, Claudio Amendola e il regista Davide Minnella incontrano il pubblico prima della proiezione di Fuori la Verità, che vede nel cast Claudia Gerini, Claudia Pandolfi e Leo Gassmann. Un nuovo appuntamento della rassegna dedicata al cinema italiano. Evento speciale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
