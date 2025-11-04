Funghi spontanei | le raccomandazioni della Asl per prevenire le intossicazioni
BRINDISI - La Asl Brindisi, nello specifico il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione diretto da Liborio Rainò, richiama la cittadinanza sui rischi legati al consumo di funghi spontanei non controllati. Gli episodi di intossicazione da funghi segnalati negli ultimi giorni riportano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
: - Con l’arrivo dell’autunno riparte la raccolta dei funghi spontanei, una disciplina normata dalla Regione Lazio e controllata dai Guardiaparco. L’arrivo dell’ - facebook.com Vai su Facebook
Funghi spontanei, le raccomandazioni della Asl Brindisi per evitare i rischi di intossicazione - La Asl Brindisi, nello specifico il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione diretto da Liborio Rainò, richiama la cittadinanza sui rischi legati al consumo di funghi spontanei non control ... Come scrive brindisisera.it
Funghi, meglio non correre rischi: i consigli dei micologi della ASL per evitare intossicazioni - Come ogni autunno, il ritorno delle piogge ha favorito una notevole crescita di funghi spontanei nei boschi, portando molte persone a cimentarsi nella raccolta. msn.com scrive
Benevento, al via la raccolta dei funghi: le raccomandazioni dell'Asl - Con l'inizio della stagione di raccolta funghi, l'Asl di Benevento invita tutti i raccoglitori, consumatori, rivenditori e ristoratori a fare uso dei servizi gratuiti offerti dall'Ispettorato ... Scrive ilmattino.it