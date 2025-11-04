Fuga e inseguimento tra Olgiate e Bizzarone | l’auto si schianta contro un palo il conducente scappa nel bosco

Quicomo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inseguimento da film tra Olgiate e Bizzarone nella serata di sabato 2 novembre. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Como, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a un veicolo che non si è fermato, innescando una fuga a tutta velocità lungo le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

