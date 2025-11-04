Fuga di gas nel centro storico di Frosinone | paura tra i residenti strada chiusa
Momenti di tensione nel centro storico di Frosinone a causa di una fuga di gas scoppiata poco fa in via Carloni, nei pressi di vicolo Moccia. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
