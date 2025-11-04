Il tubo si sta staccando. Nel progressivo avvitamento delle crisi economica della Russia, ora ci si mettono anche gli amici a voltare le spalle a Mosca. E l’amica in questione, anche stavolta, è la Cina. Ci sono di mezzo sempre loro, le sanzioni americane, che hanno preso direttamente di petto le principali compagnie petrolifere dell’ex-U, vale a dire Rosneft e Lukoil. In estrema sintesi, congelati tutti i beni dei due colossi negli Stati Uniti e vietato a società e cittadini statunitensi di farci affari. Un colpo incassato ma malamente, visto che la stessa Lukoil, a stretto giro di posta dalla nuova raffica di sanzioni, ha messo in vendita il grosso dei suoi asset stranieri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fuga dal petrolio russo. La Cina taglia i ponti con Rosneft e Lukoil