Fuga dal petrolio russo La Cina taglia i ponti con Rosneft e Lukoil
Il tubo si sta staccando. Nel progressivo avvitamento delle crisi economica della Russia, ora ci si mettono anche gli amici a voltare le spalle a Mosca. E l’amica in questione, anche stavolta, è la Cina. Ci sono di mezzo sempre loro, le sanzioni americane, che hanno preso direttamente di petto le principali compagnie petrolifere dell’ex-U, vale a dire Rosneft e Lukoil. In estrema sintesi, congelati tutti i beni dei due colossi negli Stati Uniti e vietato a società e cittadini statunitensi di farci affari. Un colpo incassato ma malamente, visto che la stessa Lukoil, a stretto giro di posta dalla nuova raffica di sanzioni, ha messo in vendita il grosso dei suoi asset stranieri. 🔗 Leggi su Formiche.net
Scopri altri approfondimenti
A tutto gas! La fuga sta per cominciare. Non perdere #TheRunningMan con Glen Powell, dal 13 novembre solo al cinema. : Eddy Chen - facebook.com Vai su Facebook
Fuga dal petrolio russo. La Cina taglia i ponti con Rosneft e Lukoil - Nel progressivo avvitamento delle crisi economica della Russia, ora ci si mettono anche gli amici a voltare le spalle a Mosca. formiche.net scrive
Reuters, la Cina sospende gli acquisti di petrolio russo. Giovedì incontro Trump-Xi in Sud Corea - Le principali compagnie petrolifere statali cinesi hanno sospeso gli acquisti di petrolio russo trasportato via mare dopo che gli Stati Uniti hanno ... Lo riporta ilsole24ore.com
Petrolio, i prezzi esplodono con le sanzioni Usa alla Russia. Cina e India sospendono gli acquisti di greggio russo - Il futures sul Brent schizza sopra 66 dollari, dirigendosi verso il rialzo giornaliero più consistente dal conflitto tra Israele e l’Iran. Come scrive milanofinanza.it