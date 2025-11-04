Fucilate contro conigli del parco La vicenda sbarca in Parlamento
Animali selvatici abbattuti a fucilate dalla polizia provinciale. Ora la vicenda dei conigli di San Giuliano è sbarcata in Parlamento. A riportare in primo piano quanto accaduto lo scorso 22 agosto al parco dei Giganti, nella frazione di Zivido, è un’interrogazione della deputata Pd Eleonora Evi ai Ministri dell’Ambiente e dell’Interno. Il testo prende le mosse dall’"intervento di contenimento" che, su segnalazione del Comune di San Giuliano, ha visto la polizia provinciale aprire il fuoco su decine di conigli selvatici tra quelli che hanno prolificato oltre misura all’interno del parco dei Giganti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Fucilate contro conigli del parco. La vicenda sbarca in Parlamento - Ora la vicenda dei conigli di San Giuliano è sbarcata in Parlamento. Lo riporta ilgiorno.it
Conigli selvatici abbattuti a fucilate. Animalisti in corteo: "Non si ripeta" - Un corteo dal Comune fino al parco dei Giganti, "luogo della mattanza", per riaffermare i diritti degli animali e chiedere di fermare gli abbattimenti. Lo riporta ilgiorno.it
Lepri e nutrie uccise a fucilate dalla Polizia Provinciale a San Giuliano Milanese: paura nel Parco dei Giganti - A San Giuliano Milanese durante la notte del 22 agosto la cittadinanza si è preoccupata per l'eco degli spari che provenivano dal parco pubblico. Segnala fanpage.it