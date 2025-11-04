Animali selvatici abbattuti a fucilate dalla polizia provinciale. Ora la vicenda dei conigli di San Giuliano è sbarcata in Parlamento. A riportare in primo piano quanto accaduto lo scorso 22 agosto al parco dei Giganti, nella frazione di Zivido, è un’interrogazione della deputata Pd Eleonora Evi ai Ministri dell’Ambiente e dell’Interno. Il testo prende le mosse dall’"intervento di contenimento" che, su segnalazione del Comune di San Giuliano, ha visto la polizia provinciale aprire il fuoco su decine di conigli selvatici tra quelli che hanno prolificato oltre misura all’interno del parco dei Giganti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fucilate contro conigli del parco. La vicenda sbarca in Parlamento