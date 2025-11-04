Fu sindaco e assessore regionale alla Sanità la nuova Casa della Comunità sarà intitolata a Giovanni Bissoni

Cesenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova casa della Comunità di Cesenatico, al momento in costruzione, sarà intitolata a Giovanni Bissoni, sindaco di Cesenatico dal 1977 al 1979 e dal 1983 al 1990 e poi consigliere regionale in Emilia-Romagna dove fu prima vicepresidente della Commissione consiliare territorio e ambiente e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Venezia, l'assessore Simone Venturini: «Ho rinunciato alla Regione per finire il lavoro in Comune. Io candidato sindaco? Mi lusinga ma è presto» - Il capoluogo veneto in primavera deve scegliere il nuovo primo cittadino dopo dieci anni (e mezzo) di amministrazione di Luigi Brugnaro. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

fu sindaco assessore regionaleRovigo, Isi Coppola e Valeria Mantovan, insulti tra le due politiche del centrodestra: «Ti prendo a schiaffi» - Tensioni e minacce di querela tra Isi Coppola e Valeria Mantovan, il litigio durante la presentazione delle candidature per le elezioni regionali in Veneto ... msn.com scrive

Candidato sindaco? Venturini: «Penso a fare l'assessore, ho rifiutato candidature in Regione» - L'assessore al Turismo dopo le dichiarazioni del senatore Speranzon: «Al momento non si parla assolutamente di candidature, nomi o coalizioni» ... Come scrive veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fu Sindaco Assessore Regionale