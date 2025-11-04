Fs pronta a entrare nell’alta velocità della Germania con almeno 50 treni

L'amministratore delegato di Fs, Stefano Donnarumma: «Con l'ingresso nel mercato tedesco potremmo proporci come leader per creare una rete tra metropoli europee».

