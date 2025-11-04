Fs pronta a entrare nell’alta velocità della Germania con almeno 50 treni
L’amministratore delegato di Fs, Stefano Donnarumma: «Con l’ingresso nel mercato tedesco potremmo proporci come leader per creare una rete tra metropoli europee». 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Batman Batcycle 2 in 1 è pronta ad entrare in azione, scopri come si può trasformare in paracadute e lanciare in avventura a Gotham City. Posiziona la tua action figure preferita sulla Batcycle e premi il pulsante per trasformarla in un paracadute e lanciare - facebook.com Vai su Facebook
Bormio, 100 giorni al sogno olimpico: la Stelvio pronta a entrare nella leggenda di Milano Cortina 2026 - X Vai su X
Frecciarossa sui binari tedeschi: “Pronti a entrare con 50 treni” - L’ad Donnarumma: “Abbiamo contattato i titolari delle infrastrutture e le autorità del Paese”. Lo riporta repubblica.it
Fs verso l’ingresso nel mercato tedesco dell’Alta velocità - L'amministratore delegato Donnarumma: ''Stiamo valutando l'espansione in Germania, il progetto è attualmente in fase esplorativa''. Secondo msn.com
Pizzarotti, offerta di Fs sul ramo ferroviario. E Cdp è disponibile a entrare nel capitale - Fs accelera nell’acquisto del ramo d’azienda delle attività ferroviarie di Impresa Pizzarotti di Parma, uno dei maggiori general contractor italiani, che si trova nella procedura di Composizione ... Da ilmessaggero.it