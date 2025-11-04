Frosinone proroga per la gestione dello Stadio del Nuoto | Bellator Frusino confermata fino a luglio
Il Comune di Frosinone ha disposto la proroga della concessione per la gestione dello Stadio del Nuoto di viale Olimpia, affidata alla società Bellator Frusino SSD Arl. La decisione, presa dal dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ivano Petrillo, estende l’attuale contratto fino al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
