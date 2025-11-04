Frosinone la maggioranza si sfalda | Mastrangeli alla prova del Consiglio
A Palazzo Munari il clima politico è tutt’altro che sereno. L’ultima seduta del Consiglio comunale ha lasciato dietro di sé più interrogativi che certezze. Le mozioni sulla situazione nella Striscia di Gaza, presentate da Domenico Marzi e da Anselmo Pizzutelli, sono diventate l’innesco di una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Frosinone, maggioranza in bilico: scontro su “quota 17” e nuove tensioni in Consiglio comunale - facebook.com Vai su Facebook
*[DIVISI]* Dopo la prova d'unità dell'opposizione su Gaza, a Frosinone le minoranze tornano a dividersi su un tema locale. Non sta meglio la maggioranza. L'ultima riunione ha acuito i dissidi con scontri verbali che hanno la lasciato strascichi pesanti - X Vai su X