Frosinone dibattito acceso sul forno crematorio | proposta di referendum cittadino
A Frosinone torna al centro del dibattito pubblico la questione dell’attivazione del forno crematorio situato nell’area del cimitero comunale. Lista per Frosinone, Lega per Salvini, Lista Ottaviani e Marco Sordi hanno diffuso una nota congiunta nella quale esprimono la loro posizione e lanciano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
