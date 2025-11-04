Frontale mortale catastrofico è dramma | tragedia sull’asfalto in Italia
C’era ancora traffico sulla strada, le luci dei lampioni appena accese a disegnare coni giallastri sull’asfalto umido. Chi rientrava dal lavoro, chi accompagnava i figli alle attività serali: una sera qualunque, la routine di un martedì che scorreva lento e prevedibile. Poi un rumore secco, improvviso, come uno schianto che rompe la quiete. Le auto si fermano, qualcuno scende, corre, chiama aiuto. In pochi secondi la normalità si incrina. I fari illuminano lamiere accartocciate, i vetri sparsi a terra come una pioggia di cristalli. Una delle due vetture è ferma di traverso, l’altra con il muso distrutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
