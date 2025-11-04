Frontale auto-scooter grave un 50enne

Un uomo di circa 50 anni che si trovava alla guida di uno scooter è stato ricoverato in gravi condizioni in seguito a uno scontro frontale con un'auto, avvenuto intorno alle 6.20 di martedì 4 novembre 2025 in corso Quadrio all'altezza dell'incrocio con via della Marina.Sul posto, oltre alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo il frontale a Dermulo, un altro grave incidente in val di Non. Un impatto tra due auto che ha coinvolto quattro persone rimaste bloccate nei mezzi. Lungo intervento dei soccorsi - facebook.com Vai su Facebook

Frontale auto-autobotte dei pompieri, un morto e sei feriti. L'incidente in Val Seriana, coinvolti anche un minore e un vigile del fuoco #ANSA - X Vai su X

Incidente tra uno scooter e un’auto in corso Quadrio, 66enne ricoverato: è grave - Scontro frontale tra uno scooter e un’auto in corso Quadrio, grave il conducente del mezzo a due ruote: è ricoverato al San Martino ... Segnala ilsecoloxix.it

Frontale tra scooter e auto in corso Quadrio: 50enne in gravi condizioni al San Martino - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le ore sei, in corso Maurizio Quadrio a Genova, con coinvolte uno scooter e una macchina. Segnala genova24.it

Frontale auto-scooter, grave un 50enne - Lo scontro è avvenuto in corso Quadrio all'altezza dell'incrocio con via della Marina. Da genovatoday.it