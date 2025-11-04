Frodi e tangenti | condannato a 6 anni e 1 mese l' ex dirigente comunale
Sei 6 anni e 1 mese di carcere per l’ex dirigente del comune di Usmate Velate Antonio Colombo, oltre alla confisca della palazzina con le 24 abitazioni e al rinvio a giudizio per gli altri coinvolti. Questa la decisione del Tribunale di Monza pronunciata nella giornata di lunedì 3 novembre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
