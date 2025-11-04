Frodi assicurative nel Vallo di Lauro il Riesame alleggerisce la misura cautelare per Giuseppe Graziano

Vallo di Lauro, l’Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha modificato la misura cautelare nei confronti di Giuseppe Graziano, quarantacinquenne, tra i tre indagati in un procedimento per associazione a delinquere finalizzata alle frodi assicurative. Il provvedimento sostituisce gli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un’“enciclopedia delle truffe” è quanto emerge dall’ordinanza del Gip di Avellino, Mauro Tringali, che ha disposto gli arresti domiciliari per tre persone – tra cui un avvocato – accusate di frodi ai danni di numerose compagnie assicurative. ? L’indagine, avv - facebook.com Vai su Facebook

Maxitruffa dei sinistri, Graziano lascia i domiciliari: divieto di dimora - Sostituita la misura cautelare nei confronti di Giuseppe Graziano, 45 anni, uno dei tre indagati per associazione a delinquere finalizzata alle frodi assicurative firmata dal Gip del Trib ... Scrive irpinianews.it

Maxitruffa dei sinistri falsi, tre arresti: c’è anche un avvocato del Vallo di Lauro - Un’associazione a delinquere dedita alle frodi assicurative guidata da un trentanovenne avvocato e operativa nel Vallo di Lauro. Riporta irpinianews.it

Falsi incidenti nel Vallo di Lauro: tre persone ai domiciliari per associazione a delinquere e frodi assicurative - Tre persone residenti nel Vallo di Lauro sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotta dal Commissariato di Pubb ... Riporta irpiniaoggi.it