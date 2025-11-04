Frodi assicurative nel Vallo di Lauro il Riesame alleggerisce la misura cautelare per Giuseppe Graziano

Avellinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vallo di Lauro, l’Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha modificato la misura cautelare nei confronti di Giuseppe Graziano, quarantacinquenne, tra i tre indagati in un procedimento per associazione a delinquere finalizzata alle frodi assicurative. Il provvedimento sostituisce gli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

