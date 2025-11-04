Freddy Grand Prix scelti i team di Milena Baldassarri e Giorgia Villa | sfida di stelle al PalaBigi

Le capitane azzurre hanno definito le squadre che si affronteranno a Reggio Emilia in tre round spettacolari. In pedana i big della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica, con spazio anche per Special Olympics e FISDIR. Le due capitane del Freddy Grand Prix, Milena Baldassarri e Giorgia Villa, hanno ufficializzato le formazioni che si contenderanno l’evento al PalaBigi di Reggio Emilia. Due selezioni di altissimo profilo, costruite con grande competenza tecnica e pensate per coinvolgere il pubblico in una sfida su più specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it