Frecciarossa Liguria unica regione ad aver ottenuto la proroga della Carta Tuttotreno fino a metà dicembre

Regione Liguria e associazioni dei pendolari e dei consumatori incontreranno, nuovamente, Trenitalia per trovare una soluzione al cambio di treno, dal Frecciabianca al Frecciarossa n. 8623 in partenza da Torino alle 15.15 con arrivo a Roma alle 22.18, che dal 25 agosto ha interessato il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

