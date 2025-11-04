Frecce Tricolori Roma 4 Novembre 2025 | orario percorso e dove vederle
ll cielo di Roma si prepara ad accogliere ancora una volta lo spettacolo delle Frecce Tricolori in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre 2025, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Come da tradizione, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà la Capitale tingendo di verde, bianco e rosso il cielo sopra i monumenti simbolo dell’Italia. Ogni anno, il 4 novembre segna un momento di grande significato per il Paese. Le celebrazioni ufficiali si svolgono all’ Altare della Patria in piazza Venezia, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e dei rappresentanti delle Forze Armate. 🔗 Leggi su Funweek.it
