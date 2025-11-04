Frecce tricolori oggi 4 novembre 2025 a Roma a che ora e dove vederle per la Giornata dell'Unità Nazionale

In occasione della Giornata Nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate oggi 4 novembre 2025, sui cieli di Roma passano le frecce tricolori. Lo spettacolo avverrà intorno alle 9.10 durante l’omaggio del Presidente Mattarella al monumento del Milite Ignoto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sorvolo ed esibizione delle Frecce Tricolori: Il prossimo 4 novembre, a Roma, alle ore 9.15, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al Sacello del Milite I - facebook.com Vai su Facebook

A che ora passano le Frecce Tricolori ad Ancona (e dove vederle al meglio) - Martedì 4 novembre per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Secondo msn.com

Sergio Mattarella ad Ancona il 4 novembre: frecce tricolori e strade chiuse - Il presidente della Repubblica (dalle 11) al porto antico per la cerimonia militare assieme al ministro Crosetto per la Giornata delle Forze Armate. Lo riporta msn.com

4 Novembre 2025: Frecce Tricolori e musei gratis per la Festa delle Forze Armate a Roma - Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il 4 novembre 2025 l’Italia celebra la ... Si legge su funweek.it