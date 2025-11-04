Frattura una mano a un poliziotto giovane in manette

Genovatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì 3 novembre 2025 gli agenti del commissariato Cornigliano, mentre transitavano in via Rossini a Rivarolo, hanno notato un giovane, che, alla vista della polizia, si è improvvisamente dato alla fuga, cercando di disfarsi di un pacchetto.Gli operatori hanno immediatamente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

