Frase shock del consigliere territoriale | Violenza sulle donne è business necessario corteo per umiliarle Sindaco | Parole inammissibili

Si solleva una vera e propria bufera dopo le parole sui social del consigliere territoriale di Piangipane Nicola Carnicella, che commentando sui social le iniziative faentine organizzate in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha scritto: "Nelle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

