Frantoi aperti tappa a Todi per due giorni all' insegna dell' olio nuovo

Frantoi aperti fa tappa a Todi: sabato 15 e domenica 16 novembre l'olio nuovo sarà protagonista di degustazioni e visite guidate organizzate nel centro storico della città e nel borgo di Ripaioli. Inserita nella Strada dell'olio dop Umbria e nel circuito delle Città dell'olio Todi celebra il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oggi pomeriggio a Bevagna con Frantoi Aperti. Tra i vicoli e la campagna dell’antica Mevania, in compagnia del buon olio EVO Un ringraziamento particolare al comune di Bevagna e all’assessore alla cultura Marco Gasparrini, per l’ottima ospitalità - facebook.com Vai su Facebook

Due giornate tra olivi e olio nuovo nel territorio di Todi - Il territorio tuderte parteciperà a Frantoi Aperti sabato 15 e domenica 16 novembre: la prima giornata avrà per protagonista Ripaioli con mercatino nel borgo, passeggiata tra oliveti, chiese e castell ... Lo riporta iltamtam.it

Un’esperienza da non perdere a bordo di un treno speciale: Espresso Assisi offre un programma tra borghi e antichi frantoi alla scoperta dell’oro verde - L’Umbria in autunno è una regione magica da scoprire per i colori che la natura regala ma soprattutto per la tradizione gastronomica del territorio. Come scrive siviaggia.it

‘Frantoi Aperti’ per degustare l’olio Dop - Nel periodo autunnale l’olio svolge un ruolo fondamentale per il Trentino, soprattutto nel corso del tradizionale evento dedicato ai Frantoi Aperti, che ogni anno accolgono migliaia di persone il ... Secondo quotidiano.net