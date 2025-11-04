Frantoi Aperti in Umbria | gli appuntamenti del quarto fine settimana che celebra l’olio nuovo

Perugia, 4 novembre 2025 – Inizia venerdì 7 novembre il quarto fine settimana della 28esima edizione di Frantoi Aperti in Umbria, un evento che celebra l’ olio extra vergine di oliva nei frantoi umbri aderenti. Unto nei Castelli di Assisi e la Festa dell’Olio di Tuoro sul Trasimeno sono le due manifestazioni che accoglieranno i visitatori nel fine settimana, mentre resta visitabile fino a domenica 9 novembre la mostra fotografica “Visioni oleocentriche” nella Chiesa di San Francesco di Montefalco, un omaggio alla cultura dell’olio e all’identità umbra, con immagini del fotografo Pier Paolo Metelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

