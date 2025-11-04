Frankenstein Jacob Elordi ha deciso l’aspetto e i movimenti della Creatura nel film di Guillermo del Toro
La star di Euphoria ha raccontato di aver avuto molta libertà nella scelta della personalità del suo mostruoso personaggio nel lungometraggio del regista messicano. Nonostante Guillermo del Toro sia la mente dietro al prossimo dramma gotico di Netflix, Frankenstein, Jacob Elordi ha partecipato attivamente alla costruzione del carattere del suo personaggio, la Creatura. In una recente intervista, l'attore ha raccontato di essere stato proprio lui a progettare l'aspetto, l'accento e i movimenti del suo terrificante personaggio nel film del regista premio Oscar. La creatività di Jacob Elordi per Frankenstein di Guillermo del Toro Intervistato a Londra, Elordi ha spiegato di essere stato responsabile del design e del comportamento della Creatura: "Ho avuto completa libertà di creare la Creatura nel modo in cui la vedevo" . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Jacob Elordi nei panni del mostro di Frankenstein nel film "FRANKENSTEIN" di Guillermo del Toro. - facebook.com Vai su Facebook
Oscar Isaac, Guillermo del Toro, Mia Goth, & Jacob Elordi are stepping out for a special screening of #Frankenstein in NYC! Click - X Vai su X
Frankenstein, Jacob Elordi ha deciso l’aspetto e i movimenti della Creatura nel film di Guillermo del Toro - La star di Euphoria ha raccontato di aver avuto molta libertà nella scelta della personalità del suo mostruoso personaggio nel lungometraggio del regista messicano. Lo riporta movieplayer.it
Frankenstein, brutale trailer finale per l’epoea horror e visionaria di Guillermo Del Toro presto su Netflix - Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, l'ultima regia di Del Toro è già disponibile, anche se per breve tempo, nelle sale cinematografiche prima dell'approdo sulla piattaforma ... Riporta movieplayer.it
Frankenstein, svelato il look completo di Jacob Elordi: per i fan “sembra Freezer di Dragon Ball” - Nel nuovo adattamento di Frankenstein diretto da Guillermo del Toro, Jacob Elordi interpreta "La Creatura". Lo riporta comingsoon.it