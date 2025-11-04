Frankenstein Jacob Elordi ha deciso l’aspetto e i movimenti della Creatura nel film di Guillermo del Toro

La star di Euphoria ha raccontato di aver avuto molta libertà nella scelta della personalità del suo mostruoso personaggio nel lungometraggio del regista messicano. Nonostante Guillermo del Toro sia la mente dietro al prossimo dramma gotico di Netflix, Frankenstein, Jacob Elordi ha partecipato attivamente alla costruzione del carattere del suo personaggio, la Creatura. In una recente intervista, l'attore ha raccontato di essere stato proprio lui a progettare l'aspetto, l'accento e i movimenti del suo terrificante personaggio nel film del regista premio Oscar. La creatività di Jacob Elordi per Frankenstein di Guillermo del Toro Intervistato a Londra, Elordi ha spiegato di essere stato responsabile del design e del comportamento della Creatura: "Ho avuto completa libertà di creare la Creatura nel modo in cui la vedevo" . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

