Frank Grillo e Maria Bakalova saranno i protagonisti del thriller sci-fi Override

Frank Grillo ( “The Purge”, “Kingdom” ) e Maria Bakalova ( “The Apprentice”, “Borat Subsequent Movie Film” ) saranno i protagonisti del thriller di fantascienza survival Override. Il film, entrato in produzione questo mese a Belfast, verrà lanciato al prossimo American Film Market da Capture, la società di vendita fondata all’inizio di quest’anno come joint venture tra Capstone Global e Signature Entertainment. Descritto come un “thriller mozzafiato”, Override è diretto e co-sceneggiato da Jordan Downey (“The Head Hunter”, “The Cycle”) insieme agli sceneggiatori Jackson Murray e Kevin Stewart. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

