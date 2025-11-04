Franco Baresi riappare sui social tre mesi dopo l’operazione per un nodulo e scrive Viva la vita

Milano, 4 novembre 2025 – Per i tifosi del Milan è e sarà sempre il Capitano. Per tutti gli altri italiani uno dei più grandi difensori di ogni epoca, nonché il giocatore capace di rientrare dopo nemmeno un mese dallo stop per infortunio e offrire una prestazione incredibile, quanto sfortunata, nella finale dei Mondiali del 1994. L’intervento. Franco Baresi è riapparso sui social network dopo l’annuncio che aveva fatto tremare tutti gli appassionati di calcio, l’operazione per un nodulo ai polmoni. L’intervento – aveva fatto sapere il Milan, club di cui il Kaiser è bandiera eterna e vicepresidente – effettuato all'inizio di agosto era andato “bene” con un decorso post-operatorio “privo di complicazioni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Franco Baresi riappare sui social tre mesi dopo l’operazione per un nodulo e scrive Viva la vita

