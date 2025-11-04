Francia Shein sotto inchiesta per le bambole sessuali dall’aspetto infantile

Il 3 novembre la giustizia francese ha aperto un’inchiesta sull’azienda cinese di commercio online Shein, accusata di pedopornografia per la vendita di bambole sessuali dallaspetto infantile. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

francia shein sotto inchiestaFrancia, Shein sotto inchiesta per le bambole sessuali dall’aspetto infantile - Il 3 novembre la giustizia francese ha aperto un’inchiesta sull’azienda cinese di commercio online Shein, accusata di pedopornografia per la vendita di bambole sessuali dall’aspetto infantile. Come scrive internazionale.it

francia shein sotto inchiestaScandalo delle bambole gonfiabili su Shein in Francia, critiche per l'aspetto infantile e stop all'e-commerce - La Francia contro Shein: vendita di bambole sessuali con aspetto infantile, indagine aperta e azienda cinese sotto osservazione dall'Unione Europea ... Da virgilio.it

Shein e le bambole sessuali dall'aspetto infantile: Francia indaga anche su AliExpress, Temu e Wish - Il ministro dell'Economia Lescure: 'Se questi comportamenti si ripeteranno, avremo il diritto e lo chiederò, che la piattaforma Shein venga vietata sul mercato francese' ... Secondo adnkronos.com

