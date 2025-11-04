Francia Shein sotto inchiesta per le bambole sessuali dall’aspetto infantile

Il 3 novembre la giustizia francese ha aperto un’inchiesta sull’azienda cinese di commercio online Shein, accusata di pedopornografia per la vendita di bambole sessuali dall’aspetto infantile. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Francia, Shein sotto inchiesta per le bambole sessuali dall’aspetto infantile

