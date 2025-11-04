Francesco Zarrillo poliziotto eroe di 22 anni fuori servizio si getta sotto l' auto in corsa per salvare un senzatetto | La nostra è una missione Non mi deve ringraziare

MONFALCONE - Poco più di un anno di servizio e quell'abnegazione tramandata di generazione in generazione. L'agente 22enne Francesco Zarrillo, in servizio a Monfalcone, si getta sotto l'auto in corsa per salvare un senzatetto: «La nostra è una missione. Non mi deve ringraziare»

CAPUA. Poliziotto eroe: salva un uomo che tenta di lanciarsi sotto un'auto - Erano da poco passate le 16 quando Zarrillo, libero dal servizio e in ferie, si stava recando dal barbiere in via Ponte Vecchio Romano.