Francesco Zarrillo poliziotto eroe di 22 anni fuori servizio si getta sotto l' auto in corsa per salvare un senzatetto | La nostra è una missione Non mi deve ringraziare

Ilgazzettino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONFALCONE - Poco più di un anno di servizio e quell'abnegazione tramandata di generazione in generazione. L'agente 22enne Francesco Zarrillo, in servizio a Monfalcone,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

francesco zarrillo poliziotto eroe di 22 anni fuori servizio si getta sotto l auto in corsa per salvare un senzatetto la nostra 232 una missione non mi deve ringraziare

© Ilgazzettino.it - Francesco Zarrillo, poliziotto eroe di 22 anni (fuori servizio) si getta sotto l'auto in corsa per salvare un senzatetto: «La nostra è una missione. Non mi deve ringraziare»

Altre letture consigliate

francesco zarrillo poliziotto eroeFrancesco Zarrillo, poliziotto eroe di 22 anni (fuori servizio) si getta sotto l'auto in corsa per salvare uomo a Capua - Poco più di un anno di servizio e quell'abnegazione tramandata di generazione in generazione. Si legge su ilmattino.it

francesco zarrillo poliziotto eroeFrancesco Zarrillo, poliziotto eroe di 22 anni (fuori servizio) si getta sotto l'auto in corsa per salvare un senzatetto: «La nostra è una missione. Non mi deve ringraziare» - Poco più di un anno di servizio e quell'abnegazione tramandata di generazione in generazione. Segnala ilgazzettino.it

CAPUA. Poliziotto eroe: salva un uomo che tenta di lanciarsi sotto un’auto - Erano da poco passate le 16 quando Zarrillo, libero dal servizio e in ferie, si stava recando dal barbiere in via Ponte Vecchio Romano. Come scrive casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Francesco Zarrillo Poliziotto Eroe