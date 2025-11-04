Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati | L’amore si è spento

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati. Gli ex gieffini hanno annunciato l’addio su Instagram, svelando i motivi della loro scelta dopo 11 anni insieme e due figlie. Perché Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati. Ad annunciare l’addio sono stati Francesca Rocco e Giovanni Masiero che sui social hanno postato un post congiunto. “Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni”, ha scritto Francesca Rocco, annunciando la fine del legame con Giovanni Masiero, conosciuto al Grande Fratello. Da tempo si parlava di una crisi fra i due, confermata ora dalle parole dell’ex gieffina che ha spiegato come l’amore fra Francesca e Giovanni sia cambiato nel tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: “L’amore si è spento”

