Francesca Rocco e Giovanni Masiero si separano | Non è un fallimento rimaniamo una famiglia

Legnano (Milano), 4 novembre 2025 – La favola di Francesca (Chicca) Rocco e Giovanni Masiero è finita. Ad annunciarlo ufficialmente, chiedendo “rispetto e delicatezza” per il momento, è la stessa legnanese attraverso i social, confermando i dubbi dei molti follower della coppia nata al Grande Fratello 13, nel 2014. Il matrimonio il 30 aprile 2016 a Verona, poi l’arrivo di due splendide bimbe, di 8 e 4 anni. “Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni – ha scritto Francesca in un lungo post su Instagram, accompagnato da una carrellata di foto insieme a Masiero, al Gf -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Francesca Rocco e Giovanni Masiero si separano: “Non è un fallimento, rimaniamo una famiglia”

