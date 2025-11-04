Francesca Rocco e Giovanni Masiero si separano | il messaggio sulla fine del matrimonio

Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno confermato la separazione con un post pubblico. Il messaggio parla di trasformazione, non di sconfitta: proteggere ciò che resta, mantenere unità in una forma nuova e tutelare le figlie. È una decisione maturata con calma, vissuta in silenzio per mesi e condivisa ora con chi li segue da anni. Di seguito ripercorriamo le tappe principali della loro storia, le voci sui tradimenti e come è finita la loro storia. Dalla Casa del GF a un amore duraturo. I due si sono conosciuti al Grande Fratello 13. Dopo poche settimane, Francesca vedeva già in Giovanni “l’uomo della vita”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Francesca Rocco e Giovanni Masiero si separano: il messaggio sulla fine del matrimonio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grazie al progetto #ShineToShare raccontiamo l'opera Scarp De’ Tenis attraverso lo sguardo di Serafina Anna Cuomo, Daniele Catello Vergone, Riccardo Magliacane, Rita Viviana Venturino, Nicola Tartaglia, Francesca Cillo, Rocco Bruscella ChiesadiMil - facebook.com Vai su Facebook

''Dopo 11 anni ci siamo detti la verità'': Francesca Rocco conferma l’addio con Giovanni Masiero - ''Dopo 11 anni ci siamo detti la verità'': Francesca Rocco conferma l’addio con Giovanni Masiero, da cui ha avuto due figlie ... Si legge su gossip.it

Francesca Rocco e Giovanni Masiero annunciano la fine del matrimonio: "L'amore si è spento" - Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno annunciato la separazione con un post congiunto pubblicato su Instagram. Segnala msn.com

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si separano: “Non è un fallimento, rimaniamo una famiglia” - L’annuncio congiunto su Instagram: “Abbiamo capito che siamo diventati altro, siamo diventati Amici. Lo riporta ilgiorno.it