Francesca Rocco e Giovanni Masiero annunciano la fine del matrimonio | L' amore si è spento

Dopo 11 anni insieme e due figlie, i due hanno deciso di separare le loro strade: "L'inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francesca Rocco e Giovanni Masiero annunciano la fine del matrimonio: "L'amore si è spento"

