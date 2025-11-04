Francesca Fialdini ci sarà alla prossima di Ballando con le Stelle in queste ore capirà se può proseguire

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle è ancora incerto, dopo l'infortunio della scorsa settimana. Sembra certo che la conduttrice sarà comunque in puntata l'8 novembre, ma non si sa ancora se per ballare o per annunciare il suo ritiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

