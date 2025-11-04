Francesca Fagnani ha figli? Da quanto sta col marito Enrico Mentana?

Francesca Fagnani è una nota e apprezzatissima giornalista tv, da anni alla conduzione del talk Belve. Ma cosa sappiamo della vita privata della conduttrice? Com’è noto, la donna convive da diverso tempo con il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. Ha figli? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità in merito alla sua vita privata. Francesca Fagnani ha figli?. Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve su Rai 2, ha figli? La risposta a questa domanda è no. La nota giornalista televisiva non è mai diventata mamma. In compenso, però, ha un ottimo rapporto con i due figli del suo compagno, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Francesca Fagnani ha figli? Da quanto sta col marito Enrico Mentana?

