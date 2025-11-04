Francavilla piange Giovanni Galeone il sindaco Russo | Un maestro di vita il mare era la sua casa

Chietitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con lui se ne va un pezzo importante della nostra storia”. Così il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, ha voluto ricordare Giovanni Galeone, scomparso nelle ultime ore, con parole cariche di affetto e riconoscenza.Il legame tra il “Profeta” e l’Abruzzo non è mai stato solo calcistico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

francavilla piange giovanni galeoneFrancavilla piange Giovanni Galeone, il sindaco Russo: “Un maestro di vita, il mare era la sua casa” - Era qui che trovava tranquillità, tra il suo appartamento affacciato sull’Adriatico e la sua barca, simbolo di una vita vissu ... Come scrive chietitoday.it

francavilla piange giovanni galeoneCome è morto Giovanni Galeone? Biografia e vita privata dello storico allenatore - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giovanni Galeone, storico allenatore e personaggio indimenticabile nel panorama sportivo italiano. Scrive tag24.it

francavilla piange giovanni galeonePescara piange il "Profeta" Giovanni Galeone - Il "Profeta" delle promozioni del Delfino in serie A nel 1987 e nel 1992, che con il suo 4- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francavilla Piange Giovanni Galeone