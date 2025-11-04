Francavilla piange Giovanni Galeone il sindaco Russo | Un maestro di vita il mare era la sua casa

“Con lui se ne va un pezzo importante della nostra storia”. Così il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, ha voluto ricordare Giovanni Galeone, scomparso nelle ultime ore, con parole cariche di affetto e riconoscenza.Il legame tra il “Profeta” e l’Abruzzo non è mai stato solo calcistico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

