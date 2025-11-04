Frana minaccia le case Appello del sindaco

La Lunigiana continua a fare i conti con il maltempo e con un territorio fragile. Nel comune di Comano una frana ha colpito la frazione di Imocomano, interrompendo la strada comunale d'accesso e minacciando alcune abitazioni. La frana si è registrata intorno alle 22, dopo una giornata di piogge torrenziali (256 millimetri d'acqua in 24 ore). Attualmente sono in vigore due ordinanze del sindaco: la prima riguarda il divieto d'accesso al fabbricato nei pressi della frana ad alcune famiglie, in seguito al sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco che hanno rilevato un'inagibilità non dovuta a situazioni di stabilità dell'edificio ma all'impedimento all'accesso a causa del materiale franato; l'altra, invece, vieta il transito a tutti i pedoni sul tratto di strada comunale da piazza Marconi all'abitato di Imocomano.

